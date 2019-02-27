تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-27 20:53:40 أمر مشروط من المحكمة العليا بخصوص المخطط القطري لتوسيع الكسّارات |  2019-02-27 20:37:46 مصادر: الهند قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية |  2019-02-27 20:25:12 الجبهة والتغيير: طلبات الشطب تعكس وقاحة الفاشيين وأزمة نتنياهو |  2019-02-27 19:07:35 نائب ميلادينوف يصل غزة تمهيدا لزيارته |  2019-02-27 19:05:49 مورينيو يُحدد شرطين للعمل في ناديه الجديد |  2019-02-27 19:03:40 "محبة تخترق الحدود" .. الجلبوع يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-02-27 19:01:51 عشية نشر خطة ترامب للسلام، حزب العمل يعرض خطته للانفصال والسلام |  2019-02-27 18:58:48 تصريحات نتنياهو في مستهل لقائه مع الرئيس الروسي بوتين في موسكو |  2019-02-27 18:55:15 الاعلان عن مسيرة العودة الثانية والعشرون على أراضي قرية السنديانة المهجرة |  2019-02-27 15:50:01 الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو |  2019-02-27 15:50:20 مقتل شاب من بيت لحم بطلق ناري |  2019-02-27 14:50:50 عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) |  2019-02-27 14:50:19 كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي |  2019-02-27 14:30:06 اللواء جمال حكروش:علينا ان نربي افراد الشرطة ان ليس كل عربي هو مجرم وأن يعرفوا عادات وتقاليد المجتمع العربي |  2019-02-27 14:15:41 التوت الأحمر يقي من خطر الإصابة بالسكري |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصادر: الهند قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر اعلامية اسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في غارة جوية، قبل فجر الثلاثاء، على باكستان المجاورة، وفقا لما صرحت به مصادر أمنية هندية لموقع الأخبار المحلية "ذا برنت" ووسائل الإعلام الأخرى.

ووفقا للتقارير هاجمت خمس طائرات عملاقة من طراز ميراج مزودة بصواريخ ذكية من طراز "Spice 2000" الإسرائيلية على ما تدعي نيودلهي أنه معسكر لتدريب الإرهابيين، ويزن كل صاروخ ألف كيلوغرام ويعمل على إحداثيات جي بي إس (GPS) مسبقة البرمجة، وقالت المصادر أيضاً إنها مزودة بتقنية تجعلها غير معرضة للانحراف.

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل" تعد مورداً رئيسياً للأسلحة للجيش الهندي، وتقدر الصفقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بمليار دولار سنوياً، وخلال العامين الماضيين أجرت الجيوش الإسرائيلية والهندية تدريبات مشتركة، كما زار كبار المسؤولين العسكريين الهنود تل أبيب.

ووافقت شركة صناعات الطيران الإسرائيلية في العام 2017 على توفير أنظمة الدفاع الجوي للجيش الهندي، في ما وصفت بأنها واحدة من كبرى صفقات الأسلحة في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

وجاءت الضربة الجوية عقب تفجير انتحاري في الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه في 14 فبراير، أسفر عن مقتل أكثر من 40 جندياً هندياً، ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم لكنها تعهدت بالرد على أي عملية عسكرية هندية ضدها.

وقال قائد في الشرطة الباكستانية إنه أرسل فرقاً إلى المنطقة التي ورد أن القنابل الهندية ضربتها، والتي وصفها بأنها منطقة غابات مهجورة في الغالب.

ويذكر أن إقليم كشمير ، الذي ينقسم بين البلدين ويطالب به كل منهما، كان السبب في الحروب بين الجارتين، في حين يطالب سكان الإقليم الذي تسيطر عليها الهند إما باستقلال تام أو اتحاد مع باكستان.

في حين تتهم الهند بشكل روتيني باكستان بتسليح وتدريب المسلحين الذين يعبرون منطقة الهيمالايا الجبلية.

مصادر: الهند قصفت باكستان بقنابل إسرائيلية




كلمات متعلقة

مصادر: الهند, قصفت, باكستان, بقنابل, إسرائيلية,

تابعونــا

"محبة تخترق الحدود" .. الجلبوع يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة "محبة تخترق الحدود" .. الجلبوع يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 2019-02-27 | 19:03:40

أصبح جزء من الفعاليات السنوية في الجلبوع، الاحتفال باليوم العالمي لذوي...

الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو 2019-02-27 | 15:50:01

وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول،...

عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) 2019-02-27 | 14:50:50

قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى...

كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي 2019-02-27 | 14:50:19

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي،...

فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر 2019-02-27 | 13:29:25

نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع...

فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة 2019-02-27 | 11:02:27

استبعدت هيئة السكك الحديدية المصرية، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي أندلع في...

بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة 2019-02-27 | 10:15:41

: أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم...

اندونيسيا- قتيل وعشرات المفقودين بانهيار منجم ذهب اندونيسيا- قتيل وعشرات المفقودين بانهيار منجم ذهب 2019-02-27 | 09:11:31

قتل شخص، اليوم الأربعاء، وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا،...

أردوغان: آمل بتغيير الموقف الأمريكي بشأن شرائنا منظومة "أس 400" أردوغان: آمل بتغيير الموقف الأمريكي بشأن شرائنا منظومة "أس 400" 2019-02-27 | 05:40:38

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن...

كوشنير يسوق"صفقة القرن "في الخليج وتركيا كوشنير يسوق"صفقة القرن "في الخليج وتركيا 2019-02-26 | 23:26:05

أفادت وسائل إعلام تركية بأن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمشقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة عقد راية الصلح ربايعة لوباني حيفا مدينة . نزاع اطراف تيسير قبعة نائب الوطني المجلس الفلسطيني ذمة الله وفاة عن عمر ناهز 78 عاما اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة ذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابيانتشار مكثف شرطة شفاعمرو مقتل ميرفت زيدان أبو جليل طعنا علامات عنف تشريح مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com