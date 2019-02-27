نائب ميلادينوف يصل غزة تمهيدا لزيارته

وصل الى قطاع غزة، اليوم الاربعاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز". وقالت مصادر : إن زيارة ماكغولدريك، تأتي تمهيدا لزيارة منسق الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف لقطاع غزة، والذي يصل اليه يوم غد الخميس. وأكدت المصادر، ان ميلادينوف سيعقد اجتماعاً هاماً لجميع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض المحتلة الخميس في مدينة غزة بالإضافة الى تنسيق الجهود الأممية في غزة خلال الفترة الراهنة والمقبلة. ووعدت الامم المتحدة بتقديم مساعدات لقطاع غزة تساعد في تثبت التهدئة خاصة الاشراف على مشاريع للتشيغيل المؤقت لالاف الشباب.