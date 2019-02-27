مورينيو, يُحدد, شرطين, للعمل, في, ناديه, الجديد,

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، إنَّ "رغبته في العودة للتدريب أكبر من أي وقت مضى"، وأنه يشعر بحماس "كما لو كان في اليوم الأول" له. وأضاف مورينيو الذي أقيل في ديسمبر/كانون أول الماضي، من تدريب مانشستر يونايتد: "أنا دائما نفس الشخص. عادتي هي الفوز كل عام منذ 2003".

وتابع: "توقفت وتيرة الفوز هذه فقط في آخر 18 شهرًا. لم تمر فترة طويلة منذ الفوز بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، والآن لديَّ رغبة أكبر من أي وقت مضى في العودة". وواصل مورينيو، في مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنا في حالة رائعة ومتحمس كما في اليوم الأول". وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد بسبب سوء نتائج الفريق في "البريمييرليج"، وبسبب تدهور علاقته مع العديد من نجوم الفريق، ويظهر حاليًا كمحلل رياضي في العديد من القنوات التلفزيونية. وتابع: "إنها فترة من حياتي أحلل فيها ما أراه وما أقرأه. الآن أنظر حولي وأدرس، وأمضي على نحو جيد في قنوات التلفاز. أنا هادئ للغاية، ولكن في نفس الوقت لديَّ رغبة لا تصدق في العودة". ولم يشر المدرب البرتغالي إلى النادي الذي يود أن يدربه، ولكنه أبرز أنه يبحث عن "فريق يكون فيه التزام وأشخاص سعداء بالعمل". وعن المرشحين للفوز بالموسم الحالي بدوري الأبطال، قال مورينيو، إنه من المبكر الحديث عن ذلك وسيكون هناك تكافؤ تام اعتبارًا من الدور ربع النهائي بين الفرق. وأردف مورينيو: "نحن في ثمن النهائي، من المبكر الحديث عن مرشحين. سيكون الأمر مختلفا اعتبارًا من ربع النهائي. إمكانية كل فريق للفوز ستكون 12.5%". وختم: "واحدًا من يوفنتوس وأتلتيكو وواحدا من بايرن ميونخ وليفربول سيتم إقصاؤهما، ولكني على ثقة بأننا سنرى دور ربع نهائي جيد جدًا ومتكافئًا".