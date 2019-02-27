"محبة, تخترق, الحدود", .., الجلبوع, يحتفل, باليوم, العالمي, لذوي, الاحتياجات, الخاصة,

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قالت مصادر اعلامية اسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في...
وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول،...
قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى...
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي،...
نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع...
استبعدت هيئة السكك الحديدية المصرية، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي أندلع في...
: أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم...
قتل شخص، اليوم الأربعاء، وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا،...
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن...
أفادت وسائل إعلام تركية بأن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه،...