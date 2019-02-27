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"محبة تخترق الحدود" .. الجلبوع يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصبح جزء من الفعاليات السنوية في الجلبوع، الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يقيمه قسم الخدمات الاجتماعية بالجلبوع، بإدارة سريت دافيد ليبرمان.


هذا العام أقيم الاحتفال في كيبوتس عين حارود ايحود بمشاركة أكثر من 400 مواطن، بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، وقد تخلل فقرات وفعاليات رياضية مميزة.

كما وتخللت الأمسية محاضرات وكلمات حول تجارب البعض. ثم توّجت بعرض مؤثر لمسرح "مخترق الحدود" بقيادة الفدان عيدو ويس والذي يمثل فيه مجموعة من سكان الجلبوع العرب واليهود، معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس المجلس، عوفيد نور، بارك باسم مواطني الجلبوع هذا المشروع وأثنى على الناشطين والناشطات وقال أن الجمهور في الجلبوع دائمًا يختار طريق القيم والأخلاق، التعاون والتطور، وهذا هو سر النجاح.




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