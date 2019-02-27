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عشية نشر خطة ترامب للسلام، حزب العمل يعرض خطته للانفصال والسلام



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قام اليوم افي غباي، رئيس حزب العمل بعرض خطة حزب العمل للانفصال عن الضفة الغربية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي الخطة التي تنتهي بإقامة دولتين دولة فلسطين الى جانب اسرائيل.  وتشمل الخطة التي تم عرضها خلال مؤتمر صحافي في مكاتب حزب العمل، مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية وتتمحور في عدة خطوات رئيسية اهمها عدم البناء في المستوطنات، تشريع قانون في الكنيست لتعويض المستوطنين الذين يرغبون بترك واخلاء بيوتهم المبنية خارج الكتل الاستيطانية واقامة استفتاء على القرى والبلدات في محيط مدينة القدس بهدف نقلها الى نفوذ وسيطرة السلطة الفلسطينية.   افي غباي، رئيس حزب العمل قال خلال المؤتمر الصحافي "خطة السلام التي سيطرحها الرئيس الامريكي ترمب ستكون التحدي الكبير لدولة اسرائيل وهذا التوقيت ربما يكون فرصة جيدا جدا لتحريك عملية السلام والتوصل لاتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين وبالتالي التوصل الى اتفاق شامل وكامل للسلام مع كافة الدول العربية في الشرق الاوسط " واضاف غباي "خطتنا هي بديله لسياسة بينيت وسموتريش وحكومة نتنياهو ودعمهم للاستيطان".

عشية نشر خطة ترامب للسلام، حزب العمل يعرض خطته للانفصال والسلام




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