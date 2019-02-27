تصريحات, نتنياهو, في, مستهل, لقائه, مع, الرئيس, الروسي, بوتين, في, موسكو,

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليًا في الكرملين بموسكو.

وقد وجه رئيس الوزراء نتنياهو الدعوة للرئيس بوتين لحضور مراسم تدشين النصب التذكاري لتخليد ذكرى ضحايا حصار لينينغراد بصفة ضيف شرف بحيث لبى الرئيس بوتين دعوته.رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل اللقاء:"أولاً دعني أهنئكم والشعب الروسي بمناسبة عيد حماة الوطن. إننا لن ننسى أبدًا ذلك الدور الذي لعبته روسيا والجيش الأحمر في تحقيق الانتصار على النازيين. قبالتالي قررنا قبل أيام قليلة استكمال التمويل اللازم لإقامة متحف المقاتل اليهودي في الحرب العالمية الثانية.حيث انخرط حوالي نصف مليون مقاتل يهودي في صفوف الجيش الأحمر. كما سندشن قريبًا نصبًا تذكاريًا في أورشليم تخليدًا لذكرى ضحايا الحصار على لينينغراد. فأود توجيه الدعوة إليك سيادة الرئيس لتكون ضيف الشرف لدينا هناك. فأنت أحق بذلك.يا سيادة الرئيس، لقد عددت 11 لقاء عقد بيننا منذ سبتمبر 2015. إن العلاقة المباشرة بيننا تشكل بُعدًا حيويًا ساهم في منع المخاطر والاحتكاكات بين كلا جيشينا وكذلك في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.إن إيران وتوابعها تشكل الخطر الأكبر على الاستقرار والأمن في المنطقة. فنحن مصممون على مواصلة عملنا الحازم ضد محاولات إيران، التي تدعو لإبادتنا، التموضع عسكريًا في سوريا.إنني أريد مناقشة ذلك وأيضًا العلاقات الثنائية المميزة التي تجمعنا، والتي تحققت بفضل ما يزيد عن مليون ناطق الروسية ممن قدموا مساهمة عظيمة لإسرائيل، وأصحبوا جزءًا منّا، وأدمجوا الثقافة الروسية ضمن الثقافة الإسرائيلية. وما عدا ذلك، فإن السياحة تحطم رقمًا قياسيًا بمجيء 400 ألف مواطن روسي لزيارة إسرائيل سنويًا، وزيارة نحو 200 ألف مواطن إسرائيلي لموسكو سنويًا.إنني أتشرف بأن أساهم قليلاً في هذه الإحصاءات. وبالطبع أريد التطرق لكافة الأمور الجيدة التي أنجزناها سويةً، مثل اتفاقية المعاشات التقاعدية التي نطبق نسبة 96% منها.إذن، دعوني أشكركم على صداقتكم في كل هذه المجالات وعلى الطريقة المباشرة، والصريحة والحقيقية التي نقيم من خلالها التواصل ما بين روسيا وإسرائيل. فشكرًا لكم يا سيادة الرئيس".الى هنا البيان