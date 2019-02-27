الاعلان, عن, مسيرة, العودة, الثانية, والعشرون, على, أراضي, قرية, السنديانة, المهجرة,

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اعتبرت قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير أنّ...
قام اليوم افي غباي، رئيس حزب العمل بعرض خطة حزب العمل للانفصال عن الضفة الغربية...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي :"يلتقي رئيس الوزراء بنيامين...
باشرت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في مقتل شاب من...
قدّم اللواء جمال حكروش قائد مديرية تطوير خدمات الشرطة للمجتمع العربي خلال محاضرة...
قررت الهيئة الإدارية لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظيم مسيرة العودة الثانية...
افتتح مركز السلطات المحلية اليوم الأربعاء في حدائق المعارض في مدينة تل...
زف مجلس محلي طرعان، برئاسة مازن محمود عدوي، اليوم الاربعاء لأهالي طرعان الكرام...
ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...
تسببت الأمطار الغزيرة منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، بانهيار مقاطع من جدار الضم...