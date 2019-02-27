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الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول، في مقر رئاسة الوكالة بالقدس، اتفاقية تبرع دعما لموازنة الوكالة البرامجية لعام 2019، بقيمة 82 مليون يورو لدعم عمل الوكالة في مجال التنمية البشرية لهذا العام.



وأوضحت الوكالة في بيان لها،، أن التبرع الجديد سيعمل على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532,000 طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3,5 مليون مريض، إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250,000 لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار شديد.


وقالت الوكالة، "طوال أكثر من أربعة عقود، رسخ الاتحاد الأوروبي نفسه كشريك استراتيجي رئيسي للوكالة، ودعم الأونروا في جهودها من أجل مساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية على الرغم من ظروفهم الصعبة. وفي عام 2018، وفي الوقت الذي واجهت الوكالة فيه أكبر عجز مالي لها منذ تأسيسها، برز الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح لها. وبناء على عقود من الالتزام والشراكة، حافظ الاتحاد على مستواه السخي من الدعم لمساعدة لاجئي فلسطين".




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