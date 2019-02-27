الاتحاد, الأوروبي, يتبرع, للأونروا, ب, 82, مليون, يورو,

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قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى...
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي،...
نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع...
استبعدت هيئة السكك الحديدية المصرية، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي أندلع في...
: أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم...
قتل شخص، اليوم الأربعاء، وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا،...
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن...
أفادت وسائل إعلام تركية بأن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه،...
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قدّم استقالته أمس، أن هذه...
توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة، إلى...