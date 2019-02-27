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مقتل شاب من بيت لحم بطلق ناري



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 باشرت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في مقتل شاب من بيت لحم.



وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنّ شابًا (26 عامًا) قُتل جراء طلق ناري، مشيرةً إلى أنه من بيت لحم وسكان بيت حنينا في القدس.




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