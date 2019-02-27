تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-27 15:50:01 الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو |  2019-02-27 15:50:20 مقتل شاب من بيت لحم بطلق ناري |  2019-02-27 14:50:50 عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) |  2019-02-27 14:50:19 كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي |  2019-02-27 14:30:06 اللواء جمال حكروش:علينا ان نربي افراد الشرطة ان ليس كل عربي هو مجرم وأن يعرفوا عادات وتقاليد المجتمع العربي |  2019-02-27 14:15:41 التوت الأحمر يقي من خطر الإصابة بالسكري |  2019-02-27 14:15:30 مسيرة العودة ال 22 على أراضي قرية السنديانة المهجرة |  2019-02-27 13:32:50 افتتاح مؤتمر السلطات المحلية للسنة الثالثة على التوالي في تل ابيب |  2019-02-27 13:29:25 فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر |  2019-02-27 13:19:13 ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مناطق |  2019-02-27 12:48:47 مصر -هنية يجري اتصالات بشأن صفقة تبادل واسعة |  2019-02-27 12:45:56 انهيار مقطع من جدار الفصل في القدس بفعل الأمطار |  2019-02-27 12:45:27 رونالدو سيفتتح مركزا لزراعة الشعر بمدريد ب1.2 مليون دولار |  2019-02-27 12:45:28 "واتس آب" يطرح ميزة تخلصك من الرسائل المزعجة! |  2019-02-27 11:02:27 فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيم لترامب في القمة الثانية : سأفعل ما بوسعي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، الأربعاء، في مستهل قمة هي الثانية بينهما بعد ستة أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.



وتصافح الرجلان أمام وسائل الإعلام الأميركية والكورية الشمالية المتراصفة في فندق فاخر في العاصمة الفيتنامية. 


وخلال تصريحات مقتضبة للإعلام، قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة "ناجحة جدا"، علماً أنها تركز على نزع السلاح النووي للنظام الكوري الشمالي، مضيفاً بأنها ستكون "مماثلة أو حتى أفضل من القمة الأولى".


وأعلن كيم من جهته متوجهاً لترامب "أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع"، مضيفاً "سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".


وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

كيم, لترامب, في, القمة, الثانية, :, سأفعل, ما, بوسعي,

تابعونــا

الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يتبرع للأونروا ب 82 مليون يورو 2019-02-27 | 15:50:01

وقع ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول،...

عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور) 2019-02-27 | 14:50:50

قام شاب مصري داخل محطة السكك الحديدية في مصر، بعمل بطولي كبير خلال الحادث الذي أدى...

فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر 2019-02-27 | 13:29:25

نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع...

فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة 2019-02-27 | 11:02:27

استبعدت هيئة السكك الحديدية المصرية، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي أندلع في...

بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة 2019-02-27 | 10:15:41

: أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم...

اندونيسيا- قتيل وعشرات المفقودين بانهيار منجم ذهب اندونيسيا- قتيل وعشرات المفقودين بانهيار منجم ذهب 2019-02-27 | 09:11:31

قتل شخص، اليوم الأربعاء، وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا،...

أردوغان: آمل بتغيير الموقف الأمريكي بشأن شرائنا منظومة "أس 400" أردوغان: آمل بتغيير الموقف الأمريكي بشأن شرائنا منظومة "أس 400" 2019-02-27 | 05:40:38

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن...

كوشنير يسوق"صفقة القرن "في الخليج وتركيا كوشنير يسوق"صفقة القرن "في الخليج وتركيا 2019-02-26 | 23:26:05

أفادت وسائل إعلام تركية بأن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه،...

ظريف يكشف دوافع استقالته بالتفصيل ويلمح إلى تمسكه بها ظريف يكشف دوافع استقالته بالتفصيل ويلمح إلى تمسكه بها 2019-02-26 | 14:50:10

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قدّم استقالته أمس، أن هذه...

مصر تعلن عن اكتشاف الكريوسفينكس الشبيه لـ"أبو الهول" ولكن برأس مختلف مصر تعلن عن اكتشاف الكريوسفينكس الشبيه لـ"أبو الهول" ولكن برأس مختلف 2019-02-26 | 14:14:46

توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة، إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولانأورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية عمال القفزة التكنولوجية الثانوية الناصرة مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 25 من طلابها وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادالحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 ضبط سلاح بندقية كارل جوستاف بيت قرية اكسال توقيف شاب للتحقيق سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس رجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com