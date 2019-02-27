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فيديو .. أم تنتشل رضيعها من براثن موت محقق!



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رصدت عدسة كاميرا لحظات مصيرية فصلت بين حياة وموت امرأة وطفلها الرضيع، عندما سقطا من دراجة نارية على طريق سريع في فيتنام.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في محافظة نام دينة شمال فيتنام. ويظهر الفيديو كيف صدمت سيارة فضية دراجة نارية على متنها 3 أشخاص، على طريق سريع مزدحم.


وسقطت امرأة وطفلها من الدراجة النارية إثر الحادث، في منتصف الطريق، لحظة مرور شاحنة مسرعة من الاتجاه المقابل، لتجد المرأة نفسها وطفلها قاب قوسين أو أدنى من الموت سحقا تحت عجلات الشاحنة القادمة بسرعة جنونية.


لكن القدر وغريزة الأمومة أنقذا الوالدة والطفلة، بعد أن سحبت المرأة رضيعها من معطفه والتفت به بعيدا عن عجلات الشاحنة.


ولم يلاحظ سائق الدراجة النارية غياب راكبيه إلا في الثواني الأخيرة، بعد أن استدار للخلف وأبطأ من سرعة دراجته.




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