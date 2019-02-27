رجل, يعثر, على, والديه, بعد, اختطافه, بـ, 31, عاما, !,

التقى رجل اختطفه مجهولون من والديه قبل 31 سنة بعائلته التي لم يرها منذ أن كان عمره 3 سنوات فقط.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن مجهولين اختطفوا الطفل، تشين شويه بينغ (كان عمره 3 سنوات)، من والديه في عام 1988، عندما كانا يعملان في موقع بناء بمقاطعة قويتشو الصينية.وحاول الزوجان آنذاك العثور على طفلهما طوال اليوم، ثم أنفقا جميع مدخراتهما في البحث عنه في جميع أنحاء البلاد، لكنهما لم يتمكنا من العثور عليه.وقدم الزوجان عينات من الحمض النووي إلى الشرطة فيما بعد، من أجل وضعها في قاعدة بيانات الأطفال المفقودين والمختطفين.