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اللواء جمال حكروش:علينا ان نربي افراد الشرطة ان ليس كل عربي هو مجرم وأن يعرفوا عادات وتقاليد المجتمع العربي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قدّم اللواء جمال حكروش قائد مديرية تطوير خدمات الشرطة للمجتمع العربي خلال محاضرة اليوم الاربعاء في المؤتمر الدولي للارهاب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال افتتاح المؤتمر السنوي للحداثة الذي ينظمه مركز السلطات المحلية.



وقال حكروش:علينا ان نربي افراد الشرطة أن ليس كل عربي هو مجرم وعليهم أن يعرفوا عادات وتقاليد المجتمع ولذلك قررنا ضم أبناء أقليات لصفوف الشرطة واليوم لا توجد بلدة عربية في اسرائيل بدون تواجد للشرطة.97.5% من المواطنين العرب في اسرائيل هم عاديين،ولكن من جانب آخر على المواطن العربي ان يعرف ان الشرطي معه وليس ضده.واضاف حكروش:وظيفتنا اليوم كشرطة الحفاظ على امن المواطن وحقه بالحصول على الامن الشخصي وهذا يأتي بتحقيق النتائج وهكذا نعيد ثقة المواطن بنا.



وتابع حكروش متطرقا لعمله مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان: الشرطة كانت بعيدة عن المواطن العربي ولم تدخل الى البلد،وصلنا الى وضع لا يحتمل ولا يطاق.الوزير اردان وصل الى المكان الذي لم يكن لنا فيها حضور على مدار سنوات طويلة،المجتمع العربي ليس عنيفًا ولكنها ينتج 50% من الجريمة في دولة اسرائيل وفي جرائم القتل حتى 60%،بالمقابل 97.5% من المواطنين العرب يريدون العيش بصورة طبيعية وحتى نكون قريبين من المجتمع العربي اقمنا مراكز شرطة في 7 بلدات عربية واليوم نتحدث عن انخفاض الجريمة في قرية جسر الزرقاء حيث
 
انخفضت خلال سنة من إقامة مركز شرطة في البلدة بنسبة70 %.وقال حكروش أنه يجب عدم التعميم بالنسبة للمجتمع العربي لأنه هذا يضر،أيضا المواطن العادي يطلب مني محاربة الخارجين عن القانون ولذلك يجب ايجاد الفروقات،ولا يمكن أن تتعامل الشرطة مع الجميع بنفس الطريقة،ولذلك يجب ان تكون معاملة خاصة مع المجتمع العربي،وعلى هذا الاساس نعلّم أفراد الشرطة.




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