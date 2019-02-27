هل, إعتزلت, نيللي, كريم, التمثيل, لخوض, تجربة, الاخراج؟,

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قدم الفنان اللبناني وائل جسار اعتذاراً من الفنان جورج وسوف بسبب تصريحات صحفية...
نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان...
تعرض الفنان المصري، محمد حماقي، لكسر مضاعف في قدمه اليسرى، نتيجة اصطدامه القوي...
نشر الفنان المصري محمد إمام اول برومو لمسلسله الجديد “هوجان”، والذي يشارك به في...
يحرص الفنان السوري تيم حسن دائما على توطيد علاقتها بابنيه “ورد” و”فهد” من زوجته...
بعد فوز الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني ببرنامج “ديو المشاهير”، نشر في...
كشفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن بعض ملامح الشخصية التي تجسدها في الجزء الثالث...
تناقلت حسابات على مواقع التوصال الاجتماعي رسالة غرامية من الفنانة المصرية، أنغام...
بعد ساعات قليلة من الاستماع لأقوالها فى النيابة، على خلفية الفيديوهات الإباحية،...
هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الممثل الأميركي من أصول مصرية رامي مالك بعد...