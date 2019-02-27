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هل إعتزلت نيللي كريم التمثيل لخوض تجربة الاخراج؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم انها تستعد في الوقت الحالي لتقديم فيلمين قصيرين من كتابتها خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر ان تتولى هي إخراج العملين.



خطوة كريم الفنية الجديدة التي تعد أول تجربة لها في مجال الإخراج، كشفت عنها خلال حلولها ضيفة على برنامج الممثل المصري شريف منير وإبنته أسماء والذي يحمل اسم "أنا وبنتي".


واشارت كريم الى انها تسعى للمشاركة بهذين العملين في أحد المهرجانات الفنية خلال عامي 2019 أو 2020، وتفاوض حاليا إحدى شركات الإنتاج لتولي مهمة إنتاج الفيلمين.


واشارت كريم الى انها وفور موافقة الشركة المنتجة على تمويل العملين ستقوم برحلة البحث عن ابطال العمل، مشيرة الى انها ستظل تعمل كممثلة ولن تعتزل.




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