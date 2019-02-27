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الملكة إليزابيث تعبر عن اعجابها بـ ميغان ماركل والسبب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت مجلة "فانتي فير" ان الملكة البريطانية إليزابيث معجبة بالنشاط الكبير لدوقة ساسكس ميغان ماركل حيث تتفانى بالقيام بواجبها الملكي رغم وصولها الى اسابيع حملها الأخيرة.



"فانتي فير" اشارت الى ان الملكة إليزابيث لفتتها الطاقة الكبيرة التي أظهرتها ماركل خلال جولتها الأخيرة في المغرب برفقة الأمير هاري.


من جانبه كشف مصدر ملكي ان الملكة إليزابيث "سعيدة للغاية بالطاقة الكبيرة لميغان وتشعر بالدهشة بما تقوم به زوجة حفيدها التي تصر على الالتزام بأداء واجبها الملكي بالرغم من حملها، فبالنسبة للملكة وجيلها، كانت الأميرات تضعن أقدامهن على الأرض في هذه المرحلة من الحمل وتتوقف عن كل الواجبات الملكية، ولكن ميغان لا تفعل هذا".


وكشف المصدر الملكي أن الملكة قد تعبر عن سعادتها بماركل عن طريق تقديم رسالة شكر خاصة لها قريباً.




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