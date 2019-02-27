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وائل جسار يعتذر من جورج وسوف والسبب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم الفنان اللبناني وائل جسار اعتذاراً من الفنان جورج وسوف بسبب تصريحات صحفية سابقة حيث رد على احد اسئلة الصحفيين واشار حينها الى جورج وسوف ليس بصحة جيدة ولا بد أن يعتزل على الرغم من الأعمال الجديدة التي يقدمها لجمهوره.



اعتذار جسار جاء خلال حلوله ضيفا على برنامج carpool karaoke ar الذي يُذاع عبر تلفزيون دبي حيث وجه له مقدم البرنامج سؤال جاء فيه "اعتذر من هذا الفنان لسوء الفهم" فأجاب جسار انه يعتذر من وسوف لأنه كان متسرعاً عندما تحدث عنه بالسابق بهذا الشكل لذا قدم اعتذاره له.



واكد جسار انه يتمنى لوسوف الصحة جيدة ويمتع جمهوره ويطربهم بأغانيه وأعماله.




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