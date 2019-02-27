ديمبلي, يتحدى, لعنة, الكلاسيكو, مع, برشلونة,

ينتظر الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، تحديًا صعبًا، اليوم الأربعاء، عندما يشارك مع فريقه الكتالوني أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه رغم ارتداء ديمبلي لقميص برشلونة للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه لم يسبق خوضه لأي مباراة كلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، ويبحث اليوم عن ظهوره الأول.ولم يظهر ديمبلي مع البارسا في الكلاسيكو إلا لمدة 16 دقيقة فقط في مباراة الفريقين بالليجا خلال الدور الأول، حيث شارك في الدقيقة 74 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 3-1، قبل أن يساهم في انتهاء اللقاء بفوز الفريق الكتالوني 5-1، عن طريق صناعة هدف لأرتورو فيدال.ولم يستطع ديمبلي، الظهور في 4 مباريات كلاسيكو أقيمت في العام الماضي، حيث أنه لم يكن قد وقع مع برشلونة، عندما خاض الأخير مباراتين أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.وعانى النجم الفرنسي من إصابة عضلية في مباراة الدور الأول بالليجا في الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة 3-0، بينما كان على مقاعد البدلاء في مواجهة الدور الثاني التي حسمها التعادل 2-2.وفي مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس الملك، أصيب ديمبلي بالتواء في الكاحل ولم يتمكن من المشاركة أمام ريال مدريد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب الكامب نو.ويبحث ديمبلي عن استعادة مستواه المميز في بداية عام 2019، بعد أن تعرض للعقاب من مدربه إرنستو فالفيردي على عدم انضباطه، ليظهر بعدها بصورة رائعة رفقة البارسا.