ميسي, يحتفل, بمناسبة, خاصة, قبل, الكلاسيكو,

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ينتظر الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، تحديًا صعبًا، اليوم الأربعاء، عندما...
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي التي ستخوض مواجهة...
يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، والهداف...
يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني إلى كسر النحس أمام الغريم...
من المتوقع أن يشارك نجم الوسط البرازيلي أرتور ميلو مع فريقه برشلونة في الكلاسيكو...
في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة واتفورد يوم الأربعاء على ملعب الآنفيلد، رد المدرب...
اختار الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أفضل لاعب زامله في مسيرته،...
أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تركيز لاعبي فريقه الشديد، قبل...
تتجه الأنظار غدا الأربعاء عند الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة...