ميسي, يحتفل, بمناسبة, خاصة, قبل, الكلاسيكو,

احتفل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أمس الثلاثاء، بمناسبة خاصة، قبل يوم واحد من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

فقد هنأ "البرغوث" زوجته أنتونيلا، بعيد ميلادها الـ31، وذلك بنشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، تجمعهما برفقة نجليهما تياجو وماتيو.وعلق قائد البلوجرانا على الصورة، التي نشرها قبل السفر لمدريد، بقوله: "عيد ميلاد سعيد حياتي، نحن نحبك كثيرا".وانضم عدد من زوجات نجوم الفريق الكتالوني لتهنئة أنتونيلا، مثل صوفيا زوجة لويس سواريز، وإيلينا زوجة سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة لدانييلا سمعان، زوجة سيسك فابريجاس، نجم برشلونة وتشيلسي السابق، ولاعب موناكو حاليًا.