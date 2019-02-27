سولاري, يستبعد, رباعي, الريال, من, موقعة, الكلاسيكو,

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي التي ستخوض مواجهة الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقرر سولاري استبعاد إيسكو وفاييخو وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية، بينما يغيب ماركوس يورنتي بداعي الإصابة.وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون.خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس.خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.يُذكر أن ريال مدريد اقتنص تعادلًا بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي أقيمت في معقل البلوجرانا "الكامب نو"