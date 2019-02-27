مرض, السكري, قد, يسبب, آلام, الظهر,

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أورد موقع "برايت سايت" مجموعة من التغيرات الحتمية التي تحدث في جسمكِ كل 10...
أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول التوت الأحمر قد يساعد في التحكم بمستويات...
يؤكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه...
توصلت دراسة علمية إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا هن أكثر عرضة للوفاة بسبب...
يحذر خبراء من أن الوباء القاتل الذي أطلق عليه العلماء اسم "المرض X"، يمكن أن يقتل...
اكتشف علماء جامعة ميونيخ للتكنولوجيا أن تراكم ملح الطعام في جسم الإنسان يساعد في...
تتميز التوابل وبعض الأعشاب بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، فهي تساعد في فقدان الوزن،...
هل تصنف نفسك ذكيا؟ إن كانت الإجابة نعم فهناك اختبار بسيط قد يحدد نسبة فطنتك، وهو...
للنوم فوائد لا تحصى في منح أجسامنا الراحة، واستعادة الطاقة والحيوية لممارسة...
للإهتمام بالصحة، يمكن دائماً البداية من المطبخ، حيث تجري عمليات إعداد وحفظ...