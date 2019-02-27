مسيرة, العودة, ال, 22, على, أراضي, قرية, السنديانة, المهجرة,

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باشرت الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في مقتل شاب من...
قدّم اللواء جمال حكروش قائد مديرية تطوير خدمات الشرطة للمجتمع العربي خلال محاضرة...
افتتح مركز السلطات المحلية اليوم الأربعاء في حدائق المعارض في مدينة تل...
زف مجلس محلي طرعان، برئاسة مازن محمود عدوي، اليوم الاربعاء لأهالي طرعان الكرام...
ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...
تسببت الأمطار الغزيرة منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، بانهيار مقاطع من جدار الضم...
اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، صباح اليوم الاربعاء، واطلقت قنابل...
لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، صباح الأربعاء، لالتماس مجلس...
اعتقلت الشرطة احد سكان رهط وابنه للاشتباه فيهما بحيازة أسلحة خلافا للقانون....
ينتظم العمل اليوم كالمعتاد في مصلحة الاستخدام والتشغيل بعد اضراب استمر أكثر من...