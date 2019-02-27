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افتتاح مؤتمر السلطات المحلية للسنة الثالثة على التوالي في تل ابيب



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افتتح مركز السلطات المحلية اليوم الأربعاء في حدائق المعارض في مدينة تل أبيب،المؤتمر السنوي للحداثة "موني اكسبو 2019".وشارك في الجلسة الافتتاحية حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ووزير المالية موشيه كحلون.وقال بيباس في كلمته الإفتتاحية:"خلال الخمس سنوات الاخيرة عملنا بتعاون كبير مع وزير المالية موشيه كحلون،في مجال التربية والتعليم والإسكان والمواصلات العامة والض واضافة مليار شيكل وصلت للسلطات المحلية العربية وفي الضواحي.وتحدث وزير المالية كحلون عن النضال لمنع ارتفاع اسعار الحليب،وعن خطته في مجال الإسكان السعر للساكن التي حققت آلاف الوحدات السكنية للأزواج الشابة.


ويشار الى أن مركز السلطات المحلية ينظم هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي يتم من خلاله جمع قيادة الدولة مع القيادة المحلية تحت سقف واحد.وتقام خلال المؤتمر على مدار يومين محاضرات وندوات مهنية بمشاركة وزراء وخبراء تتعلق بقضايا متنوعة منها العالم الرقمي "الديجيتال"،الرياضة والشباب،اخلاء في حالات الطواريء.ويقام على هامش المؤتمر معرض لشركات في مجال التكنولوجيا والطاقة الخضراء،تخطيط المدن.كما تم عقد مؤتمر دولي خاص يعنى بقضايا مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شارك فيه رؤساء بلديات من مختلف أنحاء 





العالم.أما وزير المعارف نفتالي بينت طالب خلال كلمته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر صفقة القرن التي تتحدث عن الادارة الامريكية لعرضها امام الجمهور الاسرائيلي قبل موعد الانتخابات.واضاف بينت نريد ان نعرف في خطة فلسطين ونعرف ماذا ينتظر الشعب الإسرائيلي وارض اسرائيل وماذا سيحدث للقدس هذه هي حياتنا وهذه دولتنا ومستقبلنا وهذا حقنا ان نعرف ونقرر مصيرنا.واختتم بينت كلمته بقوله: ارض اسرائيل هي وطننا منذ 4 الاف سنة ولا احد يستطيع تمزيقها مرة أخرى ولا احد يستطيع تقسيم القدس مجدداً.






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