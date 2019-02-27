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فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام المروّع للقطار في محطة رمسيس وسط القاهرة، الأربعاء، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.



وظهر القطار في الصور التي سجلتها عدسات المراقبة، يتقدم بسرعة قبل الاصطدام بالمحطة وتناثر الشظايا التي حجبت الرؤية.


كما أظهر الفيديو انفجارا وألسنة لهب، نجمت عن اصطدام القطار بخزان وقود موجود في المحطة. وقال التلفزيون المصري إن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا، وأكثر من 40 مصابا.


وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.


ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى موقع الحادث، وتعهد في تصريحات للصحفيين بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في أي تقصير أو إهمال.


وقال مدبولي إن ما وصفه بـ"عهد الصمت" قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والإهمال، متوعدا بحساب "عسير" للمسؤولين عن حادث قطار أودى بحياة أكثر من 20 شخصا في القاهرة.




وأضاف مدبولي إن لجنة فنية بجانب النيابة العامة ستعمل على تحديد المسؤول عن الحادث، ومحاسبة المتسببين فيه.


وقال  "انتهى عهد الصمت أمام أي متقاعس، والحساب سيكون عسيرا لأي مسؤول مقصر".


وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.


وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.


تصوير - afp




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