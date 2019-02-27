ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مناطق

زف مجلس محلي طرعان، برئاسة مازن محمود عدوي، اليوم الاربعاء لأهالي طرعان الكرام قرار لجنة الحدود التابعة لوزارة الداخلية بسحب مساحة 332,830 مترًا مربعًا من المجلس الإقليمي الجليل الأسفل وضمها لمنطقة نفوذ مجلس محلي طرعان ضمن ثلاث مناطق، منها 37,320 مترًا مربعًا في محيط عين طرعان التاريخية مما يتيح للمجلس المحلي تولّي مهمة تطوير العين والمسؤولية عليها. ومنها 291,860 مترًا مربعًا في محيط الكسّارة، مما يتيح للمجلس اطباق نفوذه على الكسّارة وضبط عملها كما يجب.