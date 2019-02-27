تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-27 13:32:50 افتتاح مؤتمر السلطات المحلية للسنة الثالثة على التوالي في تل ابيب |  2019-02-27 13:29:25 فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر |  2019-02-27 13:19:13 ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مناطق |  2019-02-27 12:48:47 مصر -هنية يجري اتصالات بشأن صفقة تبادل واسعة |  2019-02-27 12:45:56 انهيار مقطع من جدار الفصل في القدس بفعل الأمطار |  2019-02-27 12:45:27 رونالدو سيفتتح مركزا لزراعة الشعر بمدريد ب1.2 مليون دولار |  2019-02-27 12:45:28 "واتس آب" يطرح ميزة تخلصك من الرسائل المزعجة! |  2019-02-27 11:02:27 فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة |  2019-02-27 10:58:16 الجيش يقتحم رام الله ويعتقل زكريا الزبيدي وسط مواجهات |  2019-02-27 10:38:50 العليا تعقد جلستها بخصوص الالتماس المقدم ضد توسعة الكسارة المجاورة لقرية طرعان وللحد من تأثيراتها |  2019-02-27 10:33:57 اعتقال اب وابنه من سكان رهط بشبهة حيازة أسلحة |  2019-02-27 10:24:55 صورة - "قطعة حظ نقدية" تلغي رحلة طيران صينية |  2019-02-27 10:20:35 تحذير عالمي من وباء غامض قد يقتل الملايين |  2019-02-27 10:17:50 عودة "محرك وسط" برشلونة إلى تشكيلة الكلاسيكو |  2019-02-27 10:15:41 بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصر -هنية يجري اتصالات بشأن صفقة تبادل واسعة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المتواجد في القاهرة يجري اتصالات متقدمة مع مسؤولين مصريين بشأن صفقة تبادل واسعة.



وقالت مصادر مصرية وحمساوية للصحيفة إن الصفقة لن تكون بين إسرائيل وحماس فقط وانما ستشمل أيضا توسط مصر لدى السلطات الليبية لإطلاق سراح أربعة من أعضاء الحركة معتقلين لديها بعد ادانتهم بتهريب أسلحة من ليبيا الى غزة.


 الى ذلك أفادت صحيفة الاخبار البيروتية ان إسرائيل تنوي الافراج عن عدد من الفلسطينيين من صفقة شاليط الذين اعيد اعتقالهم. 

وقالت مصادر في حماس للصحيفة إنه لا يعرف عدد الذين سيفرج عنهم.




كلمات متعلقة

مصر, -هنية, يجري, اتصالات, بشأن, صفقة, تبادل, واسعة,

تابعونــا

افتتاح مؤتمر السلطات المحلية للسنة الثالثة على التوالي في تل ابيب افتتاح مؤتمر السلطات المحلية للسنة الثالثة على التوالي في تل ابيب 2019-02-27 | 13:32:50

افتتح مركز السلطات المحلية اليوم الأربعاء في حدائق المعارض في مدينة تل...

ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مناطق ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مناطق 2019-02-27 | 13:19:13

زف مجلس محلي طرعان، برئاسة مازن محمود عدوي، اليوم الاربعاء لأهالي طرعان الكرام...

انهيار مقطع من جدار الفصل في القدس بفعل الأمطار انهيار مقطع من جدار الفصل في القدس بفعل الأمطار 2019-02-27 | 12:45:56

تسببت الأمطار الغزيرة منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، بانهيار مقاطع من جدار الضم...

الجيش يقتحم رام الله ويعتقل زكريا الزبيدي وسط مواجهات الجيش يقتحم رام الله ويعتقل زكريا الزبيدي وسط مواجهات 2019-02-27 | 10:58:16

اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، صباح اليوم الاربعاء، واطلقت قنابل...

العليا تعقد جلستها بخصوص الالتماس المقدم ضد توسعة الكسارة المجاورة لقرية طرعان وللحد من تأثيراتها العليا تعقد جلستها بخصوص الالتماس المقدم ضد توسعة الكسارة المجاورة لقرية طرعان وللحد من تأثيراتها 2019-02-27 | 10:38:50

لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، صباح الأربعاء، لالتماس مجلس...

اعتقال اب وابنه من سكان رهط بشبهة حيازة أسلحة اعتقال اب وابنه من سكان رهط بشبهة حيازة أسلحة 2019-02-27 | 10:33:57

اعتقلت الشرطة احد سكان رهط وابنه للاشتباه فيهما بحيازة أسلحة خلافا للقانون....

فك الاضراب وانتظام العمل في مصلحة الاستخدام والتشغيل فك الاضراب وانتظام العمل في مصلحة الاستخدام والتشغيل 2019-02-27 | 10:14:03

ينتظم العمل اليوم كالمعتاد في مصلحة الاستخدام والتشغيل بعد اضراب استمر أكثر من...

أئمة ومؤذني المساجد في كفرمندا بزيارة لمؤنس عبد الحليم وعلي خضر زيدان في بيتهما أئمة ومؤذني المساجد في كفرمندا بزيارة لمؤنس عبد الحليم وعلي خضر زيدان في بيتهما 2019-02-27 | 09:46:42

بمبادرة من أئمة ومؤذني المساجد في قرية كفرمندا تم زيارة الاخوين المحترمين السيد...

اجتماع طارئ لاوقاف الأقصى واسرائيل تهدد باغلاق باب الرحمة اجتماع طارئ لاوقاف الأقصى واسرائيل تهدد باغلاق باب الرحمة 2019-02-27 | 09:44:08

يعقد المجلس الاسلامي ، اجتماعا طارئا، في مقر القبة النحوية – داخل المسجد الاقصى،...

مسابقة "المناظرة والخطابه" باللغة العربيّة لطلاب المجتمع العربي مسابقة "المناظرة والخطابه" باللغة العربيّة لطلاب المجتمع العربي 2019-02-27 | 09:41:13

مبادرة تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، وضمن مسابقات المناظرة والخطابة لجميع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال بث مباشر :آرسنال و واتفوردحرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات المهر بريق الذهب صاحبه حموده داهش الفريديس جمال كأس الخيول العربية الاصيلة اصابة عامل كفر كنا سقط ارتفاع ورشة بناء مستشفى التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة احتراق سيارتين عكا محطة وقود استنفار اطفاء اخماد اشتعال عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته كرم مشعور اول لاعب عربي يستدعى لتدريبات منتخب اسرائيل لكرة السلة لاعب ابناء هرتسليا الناصرة نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com