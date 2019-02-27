مصر, -هنية, يجري, اتصالات, بشأن, صفقة, تبادل, واسعة,

ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المتواجد في القاهرة يجري اتصالات متقدمة مع مسؤولين مصريين بشأن صفقة تبادل واسعة.

وقالت مصادر مصرية وحمساوية للصحيفة إن الصفقة لن تكون بين إسرائيل وحماس فقط وانما ستشمل أيضا توسط مصر لدى السلطات الليبية لإطلاق سراح أربعة من أعضاء الحركة معتقلين لديها بعد ادانتهم بتهريب أسلحة من ليبيا الى غزة.الى ذلك أفادت صحيفة الاخبار البيروتية ان إسرائيل تنوي الافراج عن عدد من الفلسطينيين من صفقة شاليط الذين اعيد اعتقالهم.وقالت مصادر في حماس للصحيفة إنه لا يعرف عدد الذين سيفرج عنهم.