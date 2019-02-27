انهيار, مقطع, من, جدار, الفصل, في, القدس, بفعل, الأمطار,

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ووقع الانهيار في المنطقة الفاصلة بين المخيم ومستوطنة "بسجات زئيف"، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة انهيارات بمقاطع الجدار العنصري.

تسببت الأمطار الغزيرة منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، بانهيار مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري في مخيم شعفاط بمدينة القدس.

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