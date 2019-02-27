انهيار, مقطع, من, جدار, الفصل, في, القدس, بفعل, الأمطار,

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افتتح مركز السلطات المحلية اليوم الأربعاء في حدائق المعارض في مدينة تل...
زف مجلس محلي طرعان، برئاسة مازن محمود عدوي، اليوم الاربعاء لأهالي طرعان الكرام...
ذكرت صحيفة العربي الجديد اللندنية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...
اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، صباح اليوم الاربعاء، واطلقت قنابل...
لأكثر من ساعتين، استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا، صباح الأربعاء، لالتماس مجلس...
اعتقلت الشرطة احد سكان رهط وابنه للاشتباه فيهما بحيازة أسلحة خلافا للقانون....
ينتظم العمل اليوم كالمعتاد في مصلحة الاستخدام والتشغيل بعد اضراب استمر أكثر من...
بمبادرة من أئمة ومؤذني المساجد في قرية كفرمندا تم زيارة الاخوين المحترمين السيد...
يعقد المجلس الاسلامي ، اجتماعا طارئا، في مقر القبة النحوية – داخل المسجد الاقصى،...
مبادرة تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، وضمن مسابقات المناظرة والخطابة لجميع...