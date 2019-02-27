اسيل, عمران, “تدوخ, ”, متابعيها, بهذه, الصورة!,

نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان “دوخة راس”.

وظهرت اسيل عمران في الصورة وهي تمارس رياضة اليوغا ولكن جرى تعديل الصورة بحيث كانت اسيل تجلس على الحائط بدل الارض.على صعيد اخر، نشرت اسيل عمران برومو مسلسلها الجديد “ماذا لو” والذي يلعب بطولته نخبة من نجوم الخليج منهم: نور الغندور، وعبد الله عبد الرضا، وخالد أمين، وروان مهدي، وليلى عبد الله، وغرور صفر.. وآخرين، وهو من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج حسين دشتي، حيث من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.