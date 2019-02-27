دراسة, تكشف, ضرورة, تناول, الخضروات, والفواكه, يوميا,

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توصلت دراسة علمية إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا هن أكثر عرضة للوفاة بسبب...
يحذر خبراء من أن الوباء القاتل الذي أطلق عليه العلماء اسم "المرض X"، يمكن أن يقتل...
اكتشف علماء جامعة ميونيخ للتكنولوجيا أن تراكم ملح الطعام في جسم الإنسان يساعد في...
تتميز التوابل وبعض الأعشاب بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، فهي تساعد في فقدان الوزن،...
هل تصنف نفسك ذكيا؟ إن كانت الإجابة نعم فهناك اختبار بسيط قد يحدد نسبة فطنتك، وهو...
للنوم فوائد لا تحصى في منح أجسامنا الراحة، واستعادة الطاقة والحيوية لممارسة...
للإهتمام بالصحة، يمكن دائماً البداية من المطبخ، حيث تجري عمليات إعداد وحفظ...
توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن كمية يومية من الأسماك...
كشفت دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة، أن التناول الدوري للمكسرات بمختلف...
يعاني كثير ممن يمارسون التمارين الرياضية من الشعور بالغثيان أحيانا أو الدوخة...