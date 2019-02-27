إدارة, بنك, مركنتيل, تزور, وتهنئ, رؤساء, البلديات, والسلطات, المحلية, المنتخبين,

في إطار علاقاته الوطيدة مع المجتمعات التي يعمل معها وفيها، قام ممثلو بنك مركنتيل بزيارة الى رؤساء البلديات والمجالس المحليّة المنتخبين. ومثّل البنك، المدير العام السيد شوكي بورشطاين، السيدة ڨيرد أڨيطان، السيد رياض دبيني والسيد عوني أبو سالم، مديرو مناطق حيفا والناصرة وعكا.

وفي سياق الزيارات تمّ التداول حول استمرار وتوسيع مساهمة البنك في تطوير الإقتصاد المحلي من خلال قروضات بكفالة الدولة للمصالح الصغيرة والمتوسطة. وشدّد ممثلو البنك على ضرورة استمرار التعاون، خصوصًا وأن مركنتيل هو بنك اجتماعي ومجتمعي يدمج بين كونه مؤسسة تجارية وبين العمل لخدمة المجتمع، لا سيما من خلال دعم وتطوير التربية والتعليم.السيد رياض دبيني، مساعد المدير العام ومدير منطقة الناصرة في بنك مركنتيل، قال: "للبلديات والمجالس المحلية دور هام وتأثير كبير على موقع ومكانة البلدة وتطوير الإقتصاد والمصالح التجارية، وللبنك دور في ذلك لكونه عاملًا يفسح المجال أمام النمو الاقتصادي. مركنتيل، الذي يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه -100 عام من التعاون والتكاتف مع الزبائن الخصوصيين والتجاريين-يستعد للـ 100 سنة القادمة لاستمرار المسيرة التي بلا شك ستكون مليئة بالتحديات ليس أقل من الـ 100 سنة السابقة".السيد عوني أبو سالم، مساعد المدير العام ومدير منطقة عكّا في بنك مركنتيل، قال: "البنك يرافق النمو الإقتصادي في القرى والبلدات العربية، على مدار سنوات. النمو والإزدهار متبادلان، بمعنى أنه كلما نما الإقتصاد المحلي يزدهر البنك، وكلما نما البنك يزدهر الاقتصاد المحلي، لأن البنك هو العامل الذي يجعل الازدهار الاقتصادي ممكنًا. نحن بدورنا سوف نستمر بمرافقة زبائننا، ويسعدنا أن يتطور التعاون أكثر وأكثر".السيدة ڨيرد أڨيطان، مديرة منطقة حيفا والشارون في بنك مركنتيل، تطرّقت في حديثها الى المشاريع التربوية التي يدعمها البنك، وأكدت أن دعم التربية والتعليم العالي يساهم في تطور العجلة الاقتصادية والتشغيلية. مساهمة بنك مركنتيل وعطاؤه وعمله ستستمر في التركيز على هذه المجالات وهي في سلم أولوياتنا الاجتماعية.