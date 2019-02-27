تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-27 13:32:50 افتتاح مؤتمر السلطات المحلية للسنة الثالثة على التوالي في تل ابيب |  2019-02-27 13:29:25 فيديو.. لحظة الاصطدام المروع والانفجار في محطة مصر |  2019-02-27 13:19:13 ضم مناطق لنفوذ قرية طرعان في 3 مناطق |  2019-02-27 12:48:47 مصر -هنية يجري اتصالات بشأن صفقة تبادل واسعة |  2019-02-27 12:45:56 انهيار مقطع من جدار الفصل في القدس بفعل الأمطار |  2019-02-27 12:45:27 رونالدو سيفتتح مركزا لزراعة الشعر بمدريد ب1.2 مليون دولار |  2019-02-27 12:45:28 "واتس آب" يطرح ميزة تخلصك من الرسائل المزعجة! |  2019-02-27 11:02:27 فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة |  2019-02-27 10:58:16 الجيش يقتحم رام الله ويعتقل زكريا الزبيدي وسط مواجهات |  2019-02-27 10:38:50 العليا تعقد جلستها بخصوص الالتماس المقدم ضد توسعة الكسارة المجاورة لقرية طرعان وللحد من تأثيراتها |  2019-02-27 10:33:57 اعتقال اب وابنه من سكان رهط بشبهة حيازة أسلحة |  2019-02-27 10:24:55 صورة - "قطعة حظ نقدية" تلغي رحلة طيران صينية |  2019-02-27 10:20:35 تحذير عالمي من وباء غامض قد يقتل الملايين |  2019-02-27 10:17:50 عودة "محرك وسط" برشلونة إلى تشكيلة الكلاسيكو |  2019-02-27 10:15:41 بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو سيفتتح مركزا لزراعة الشعر بمدريد ب1.2 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو، النجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، والهداف التاريخي لريال مدريد فريقه السابق، إلى العاصمة الإسبانية مدريد للعمل بمجال بعيد عن كرة القدم هذه المرة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو يخطط في الـ18 من مارس المقبل لافتتاح مركز متخصص لزراعة الشعر في مدريد بقيمة 1.2 مليون دولار.


وحسب الصحيفة سيعمل في المركز المكون من 18 مكتبا، 150 متخصصا في هذا المجال، وسيتم إجراء 18 عملية زراعة شعر يوميا.

إقرأ المزيدشاهد.. ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفهاونشر رونالدو أمس عبر حسابه في إنستغرام صورة تجمعه بصديقته، جورجينا رودريغيز، وأرفقها بعبارة: "يوم العمل". ويتوقع أن تقوم رودريغيز بإدارة المركز.




كلمات متعلقة

رونالدو, سيفتتح, مركزا, لزراعة, الشعر, بمدريد, ب1.2, مليون, دولار,

تابعونــا

شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك شباك ريال مدريد عصية على ميسي في كأس الملك 2019-02-27 | 11:20:33

يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني إلى كسر النحس أمام الغريم...

عودة "محرك وسط" برشلونة إلى تشكيلة الكلاسيكو عودة "محرك وسط" برشلونة إلى تشكيلة الكلاسيكو 2019-02-27 | 10:17:50

من المتوقع أن يشارك نجم الوسط البرازيلي أرتور ميلو مع فريقه برشلونة في الكلاسيكو...

كلوب يكشف حقيقة ما حدث مع قائد ليفربول كلوب يكشف حقيقة ما حدث مع قائد ليفربول 2019-02-27 | 08:47:01

في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة واتفورد يوم الأربعاء على ملعب الآنفيلد، رد المدرب...

جريزمان يختار الأفضل في التاريخ جريزمان يختار الأفضل في التاريخ 2019-02-26 | 20:24:52

اختار الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أفضل لاعب زامله في مسيرته،...

المراوغة تسيطر على تصريحات سولاري قبل الكلاسيكو المراوغة تسيطر على تصريحات سولاري قبل الكلاسيكو 2019-02-26 | 17:44:28

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تركيز لاعبي فريقه الشديد، قبل...

غدا - كلاسيكو ناري بين الريال وبرشلونة لحجز مكان في نهائي كأس الملك غدا - كلاسيكو ناري بين الريال وبرشلونة لحجز مكان في نهائي كأس الملك 2019-02-26 | 15:50:28

تتجه الأنظار غدا الأربعاء عند الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب...

5 صفقات مدريدية تمهد لعصر جلاكتيكوس جديد 5 صفقات مدريدية تمهد لعصر جلاكتيكوس جديد 2019-02-26 | 15:50:24

ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة...

رونالدو يدحض شائعات العودة لناديه القديم ب"3 كلمات" رونالدو يدحض شائعات العودة لناديه القديم ب"3 كلمات" 2019-02-26 | 14:50:30

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات...

طائرة الأرجنتيني سالا لم تكن تحظى برخصة تجارية طائرة الأرجنتيني سالا لم تكن تحظى برخصة تجارية 2019-02-26 | 14:15:47

كشف محققون بريطانيون اليوم، أن الطائرة الصغيرة التي أدى تحطمها في بحر المانش...

فينيسيوس : لا نخشى ميسي في الكلاسيكو فينيسيوس : لا نخشى ميسي في الكلاسيكو 2019-02-26 | 12:50:48

أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةمغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسمحمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدتمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا حادث عمل محطة وقود مغسلة شفاعمرو شاب دهس مستشفى رمبام حيفا المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه عاطف طاطور سائق حيفا عثر على مبلغ 20 الف دولار اعاده لصاحبه نسيها ايجيد رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققالناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com