رونالدو, سيفتتح, مركزا, لزراعة, الشعر, بمدريد, ب1.2, مليون, دولار,

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يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني إلى كسر النحس أمام الغريم...
من المتوقع أن يشارك نجم الوسط البرازيلي أرتور ميلو مع فريقه برشلونة في الكلاسيكو...
في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة واتفورد يوم الأربعاء على ملعب الآنفيلد، رد المدرب...
اختار الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أفضل لاعب زامله في مسيرته،...
أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تركيز لاعبي فريقه الشديد، قبل...
تتجه الأنظار غدا الأربعاء عند الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة...
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات...
كشف محققون بريطانيون اليوم، أن الطائرة الصغيرة التي أدى تحطمها في بحر المانش...
أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،...