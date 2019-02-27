فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة

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: أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم...
قتل شخص، اليوم الأربعاء، وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا،...
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها بشأن...
أفادت وسائل إعلام تركية بأن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه،...
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قدّم استقالته أمس، أن هذه...
توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة، إلى...
يزور صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، ومستشاره لعملية...
أعلنت محكمة أسترالية أن الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، أدين...
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، ، عبر صفحته على...
انفرد موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" بنشر خبر مفاده أن جهاز الموساد...