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فيديو - 24 قتيلا جراء حريق في محطة القطارات بالقاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سقط عشرات القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، الأربعاء، بحسب معلومات أولية.



ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار  بـ "صدادة حديدية" في محطة رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.



ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.


وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتا.


وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.


 كما ظهرت في لقطات أخرى جثث متفحمة على السكة الحديدية.


وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.




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