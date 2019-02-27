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الجيش يقتحم رام الله ويعتقل زكريا الزبيدي وسط مواجهات



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 اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، صباح اليوم الاربعاء، واطلقت قنابل الصوت والغاز ، في منطقة رام الله التحتا.



وتمت مصادرة مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية (نمرة صفراء) من المكان، لم تعرف هوية صاحبها الى الان.


كما اعتقلت قوات الجيش القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا الزبيدي.


 طواقم الهلال الاحمر أخلت عشرات الاطفال من حضانة عقب القاء قنابل الغاز والصوت في المكان.




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