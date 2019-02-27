العليا تنظر في التماس مجلس طرعان ضد توسعة الكسارة - رئيس المجلس مازن عدوي - نتوقع قرارًا ايجابيًا قريبًا.

عقدت في المحكمة العليا بالقدس، اليوم الاربعاء جلسة للنظر في الالتماس المقدم باسم المجلس المحلي في طرعان ضد قرار توسعة الكسارة والمطالبة بتغيير شروط عمل الكسارة للحد من تأثيراتها المختلفة على قرية طرعان والأهالي.

شارك في الجلسة رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من أعضاء وموظفي المجلس والأهالي .من جهته قال مازن عدوي رئيس مجلس محلي طرعان بعد الجلسة :" لاكثر من ساعتين استمعت هيئة قضاة المحكمة العليا لإلتماس مجلس محلي طرعان حول المخطط الذي اقر توسعة الكسارة. وبشكل عام كانت اجواء الجلسة ايجابية، حيث وقعت مرافعة المجلس المحلي على اذانٍ صاغية.وحتى الساعة لم يصدر قرار نهائي عن المحكمة لاكننا نتوقع قرارًا ايجابيًا قريبًا.