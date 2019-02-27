العليا تنظر في التماس مجلس طرعان ضد توسعة الكسارة - رئيس المجلس مازن عدوي - نتوقع قرارًا ايجابيًا قريبًا.

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اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، صباح اليوم الاربعاء، واطلقت قنابل...
اعتقلت الشرطة احد سكان رهط وابنه للاشتباه فيهما بحيازة أسلحة خلافا للقانون....
ينتظم العمل اليوم كالمعتاد في مصلحة الاستخدام والتشغيل بعد اضراب استمر أكثر من...
بمبادرة من أئمة ومؤذني المساجد في قرية كفرمندا تم زيارة الاخوين المحترمين السيد...
يعقد المجلس الاسلامي ، اجتماعا طارئا، في مقر القبة النحوية – داخل المسجد الاقصى،...
مبادرة تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، وضمن مسابقات المناظرة والخطابة لجميع...
تحقق الشرطة في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في سيارة شادي خلايلة نائب رئيس...
يعمل المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، على وضع اللمسات الأخير على...
شنت قوات الشرطة ، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في العيساوية ومناطق...
افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر اليوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق...