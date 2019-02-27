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اعتقال اب وابنه من سكان رهط بشبهة حيازة أسلحة



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اعتقلت الشرطة احد سكان رهط وابنه للاشتباه فيهما بحيازة أسلحة خلافا للقانون. 


وضُبطت في منزلهما بندقية رشاشة من نوع ام 16 ومسدسان وكمية من الذخيرة. 

 الشرطة طلبت من محكمة الصلح في بئر السبع تمديد فترة اعتقالهما.




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