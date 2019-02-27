رفعت شركة طيران صينية دعوى قضائية على راكب تسبب بضرر قيمته أكثر من 20 ألف دولار، بعد إلغاء رحلتها الجوية.

واستجوب طاقم شركة "لاكي الجوية" المسافرين بعد العثور على قطعتين نقديتين من عملة "يوان"، على مدرج الإقلاع بالقرب من المحرك الأيسر، قبل انطلاق رحلة الطيران الداخلية، في 17 فبراير، من "أنكينغ" بمقاطعة "Anhui" شرق الصين، إلى "كونمينغ" في مقاطعة "يونان".© Weibo / Xiangpeng Airlinesوذكرت التقارير أن راكبا يبلغ من العمر 28 عاما، يُشار إليه باسم "لو"، اعترف بأنه ألقى النقود لـ "جلب الحظ". وتجري مقاضاته الآن بسبب تعطيل الرحلة لمخاوف تتعلق بالسلامة.وقالت شركة الطيران إن إلغاء الرحلة الذي تضمن فحصا كاملا للمحرك ونقل الركاب الـ 162 إلى طائرة أخرى في اليوم التالي، يكلف نحو 21 ألف دولار.واحتجزت شرطة المطار الراكب لمدة 7 أيام، وقالت الشركة في بيان صادر إنها ستقاضيه.وتعرضت خطوط "لاكي الجوية" لحادث ممثل في عام 2017، عندما قام مسافر عجوز برمي عملتين معدنيتين باتجاه طائرة. وفي العام نفسه، ألقى مسافر عمره 80 عاما 9 قطع نقدية في محرك طائرة خطوط "China Southern"، ما تسبب في أضرار كلفت أكثر من 150 ألف دولار.