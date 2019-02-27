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اول بوستر لمسلسل “هوجان” المنتظر في رمضان 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الفنان المصري محمد إمام اول برومو لمسلسله الجديد “هوجان”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.




وعلق “إمام” عبر حسابه على موقع الصور “إنستجرام” قائلًا: “مسلسل هوجان إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله، اللي جاي ماجاش زيه”.

 
 
مسلسل “هوجان” يشارك فيه إلى جانب محمد إمام، كل من الفنانين صلاح عبد الله، وأوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز، وريا الخولي، وميرنا نور الدين، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.محمد إمام ينشر بوستر مسلسل «هوجان»




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