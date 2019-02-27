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بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في المنطقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، يناقش خلالها الوضع في منطقة "الشرق الأوسط".



وجاء في بيان صدر عن المكتب: "من المخطط بحث المسائل الملحة للتعاون الثنائي، في المقام الأول في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك تبادل الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، والوضع في سوريا".






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