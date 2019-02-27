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فك الاضراب وانتظام العمل في مصلحة الاستخدام والتشغيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 ينتظم العمل اليوم كالمعتاد في مصلحة الاستخدام والتشغيل بعد اضراب استمر أكثر من شهر.

 وستفتتح المصلحة أبوابها اليوم كالمعتاد امام الجمهور. 

واتفق على حل الخلاف حول تشغيل مستخدمين في المصلحة بشكل مباشر ضمن اتفاقية عمل جماعية جديدة.




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