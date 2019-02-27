أئمة, ومؤذني, المساجد, في, كفرمندا, بزيارة, لمؤنس, عبد, الحليم, وعلي, خضر, زيدان, في, بيتهما,

بمبادرة من أئمة ومؤذني المساجد في قرية كفرمندا تم زيارة الاخوين المحترمين السيد مؤنس عبد الحليم والسيد علي خضر زيدان في بيتهما .

الهدف من هذه الزيارة هو بحث السبل من أجل تحقيق أمن واستقرار البلد ووضع آليه لنبذ العنف بكل اشكاله ووضع حد لظاهرة استعمال المفرقعات التي تسبب ازعاجا وضررا للناسكما وعد وتعهد كل منهما بتقبل نتيجة محكمة العدل العليا مهما كان القرار وان لا يكون مظاهر فرح زايد عن المعقول للطرف الرابح خاصة استعمال المفرقعات والسماعات والذي يخسر المحكمة عليه ان يتقبل القرار برحابة صدروقد أجمع الجميع على ضرورة التعاون بين جميع الاطراف في هذا البلد لما فيه المصلحة العامة لان بلدنا عانت بما فيه الكفاية فقد ان الاوان لنوحد الكلمة وجمع الصفوف من أجل ازدهار وتقدم بلدنا الحبيبةكما وعد الطرفان بان يكون التواصل مع المشايخ والمؤذنين لحل اي مشكلة تحدث بين شخصين قبل أن تتوسع استجابة لأمر الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان