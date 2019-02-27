أئمة, ومؤذني, المساجد, في, كفرمندا, بزيارة, لمؤنس, عبد, الحليم, وعلي, خضر, زيدان, في, بيتهما,

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اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة رام الله، صباح اليوم الاربعاء، واطلقت قنابل...
عقدت في المحكمة العليا بالقدس، اليوم الاربعاء جلسة للنظر في الالتماس المقدم باسم...
اعتقلت الشرطة احد سكان رهط وابنه للاشتباه فيهما بحيازة أسلحة خلافا للقانون....
ينتظم العمل اليوم كالمعتاد في مصلحة الاستخدام والتشغيل بعد اضراب استمر أكثر من...
يعقد المجلس الاسلامي ، اجتماعا طارئا، في مقر القبة النحوية – داخل المسجد الاقصى،...
مبادرة تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، وضمن مسابقات المناظرة والخطابة لجميع...
تحقق الشرطة في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في سيارة شادي خلايلة نائب رئيس...
يعمل المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، على وضع اللمسات الأخير على...
شنت قوات الشرطة ، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في العيساوية ومناطق...
افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر اليوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق...