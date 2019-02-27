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اجتماع طارئ لاوقاف الأقصى واسرائيل تهدد باغلاق باب الرحمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يعقد المجلس الاسلامي ، اجتماعا طارئا، في مقر القبة النحوية – داخل المسجد الاقصى، لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى باب الرحمة.



وأوضح حاتم عبد القادر عضو المجلس الإسلامي أن المجلس سيعقد اليوم جلسة طارئ لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى باب الرحمة، والاتصالات التي جرت مع السلطات الاردنية حول الموضوع.


وأضاف عبد القادر أنه سيتم البحث بما يخص ترميم مصلى باب الرحمة، والاستماع للجنة الاعمار الى الاعمال التي يجب القيام بها في المصلى.


في ذات السياق قالت مصادر اسرائيلية ان الاحداث في المسجد الاقصى يمكن ان تؤدي الى ازمة دبلوماسية بين اسرائيل والاردن.




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