مبادرة تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، وضمن مسابقات المناظرة والخطابة لجميع المراحل العمريّة، التي تُجرى هذه الأيّام بين طلّاب المدارس في الألوية المختلفة، تمّ إنجاز المرحلة قبل الأخيرة من مسابقة المناظرة والخطابة للمرحلة فوق الابتدائيّة في لواء الشمال، بمشاركة أكثر من ثلاثين مدرسة ومائة طالب، سينتقل قسم منهم للتصفيات اللوائيّة.

لقد أبدع الطلاب اليوم، وأثبتوا للجميع بأنّنا شعب قادر على الحجاج وإبداء الرأي، وتعزّزت ثقة الطلاب بأنفسهم وهم ينافسون بالعلم واللّغة الجميلة والبرهان زملاءهم من بقيّة المدارس.تميّزت الأجواء داخل الغرف بالرقيّ، حسن الإصغاء وبلاغة الإلقاء. كان الطلّاب كرجال ونساء المستقبل، قياديّين مبدعين ومفكّرين، يطرحون المواضيع الحياتيّة ويناقشونها بحكمة تدلّ على تعمّق دراستهم لها، كان التنافس جميلًا فيه الكثير من الإبداع والذكاء والمتعة، كما فيه الكثير من الثقة والشجاعة والقدرة على الإقناع.اخترنا مسابقتي "الخطابة والمناظرة" لأنّنا نؤمن بأنّ الكلمة درع، ونسعى لخلق جيل يُتقن فنّ الحوار المبنيّ على الحكمة والوعي والتقبّل، لذلك نعلن النتائج ونصرّح بأنّ الفوارق بين الطلاب كانت بسيطة جدًّا، وأنّ كلّ من شارك نعتبره فائزًا.المدارس التي ستنتقل للتصفيات اللوائيّة في المناظرة:المرحلة الثانويّة:مدرسة أورط بستان المرجمدرسة تيراسنطة الناصرةالمرحلة الإعداديّة:إعداديّة ابن خلدون كفرمندامدرسة الرسالة نحفأمّا الطلّاب الفائزون والذين سينتقلون للت~صفيات اللوائيّة في الخطابة فهم:عنان ذبّاح- مدرسة الرّسالة الشاملة-نحفبسملة زيدان مدرسة المتنبّي كفرمندابيلسان عثمان- مدرسة الزّهراء الناصرةميار زيدان مدرسة ابن خلدون كفرمنداخليل صفوري- الإعداديّة ج شفاعمروليان أسدي، الإعداديّة الشاملة دير الأسدأجمل ما كان في هذا النهار الروح الرياضيّة التي نربّي أبناءنا عليها، بأنّنا في منافسات كهذه لا نجد مكانًا للحديث عن الخسارة فنحن نربح ونتعلّم.وقد تعلّمنا الكثير عن الطاقات الكامنة في عقول طلابنا.من الجدير ذكره بأنّه سيتمّ اليوم إنجاز القسم الأخير من تصفيات المرحلة الابتدائيّة للخطابة في لواء الشمال، وفي تاريخ 5 آذار ستكون التّصفيات في لواءي حيفا والمركز، ثمّ الجنوب، استعدادًا للتصفيات اللوائيّة، والتصفية القطريّة في الثاني من نيسان.