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وصول كيم جونغ أون إلى فيتنام لعقد القمة مع ترامب



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وصول كيم جونغ أون إلى فيتنام لعقد القمة مع ترامب




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