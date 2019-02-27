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وصول كيم جونغ أون إلى فيتنام لعقد القمة مع ترامب
2019-02-27 09:13:20
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وصول كيم جونغ أون إلى فيتنام لعقد القمة مع ترامب
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