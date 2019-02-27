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اندونيسيا- قتيل وعشرات المفقودين بانهيار منجم ذهب



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 قتل شخص، اليوم الأربعاء، وطُمر العشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الاندونيسية.



وهرعت فرق الإنقاذ في جزيرة سولاويسي للبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب انهيار المنجم في انزلاق أتربة مساء الثلاثاء، حيث عثر على جثة شخص، فيما أصيب 15 آخرون بجروح في منطقة بولانغ مونغوندو في سولاويسي الشمالية،


وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو "عندما كان عشرات الأشخاص يعملون في المنجم بحثا عن الذهب في هذا الموقع، انهارت فجأة تدعيمات بسبب حالة الارض غير المستقرة". 




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