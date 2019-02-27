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احتراق سيارة في سخنين وشبهات للحرق العمد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في سيارة مواطن من سخنين .


وافيد ان الحريق اسفر عن اضرار جسيمة في المكان .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والذي لم تعرف خلفيته بعد حيث تحقق الشرطة في شبهات الحرق العمد .




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