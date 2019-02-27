احتراق, سيارة, في, سخنين, وشبهات, للحرق, العمد,

تحقق الشرطة في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في سيارة مواطن من سخنين .

وافيد ان الحريق اسفر عن اضرار جسيمة في المكان .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والذي لم تعرف خلفيته بعد حيث تحقق الشرطة في شبهات الحرق العمد .