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هكذا عوّض تيم حسن ابنيه عن فترة غيابه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحرص الفنان السوري تيم حسن دائما على توطيد علاقتها بابنيه “ورد” و”فهد” من زوجته السابقة ديمة بياعة، وتعويضهما عن فترة غيابه عنهما بسبب انشغالاته الفنية.



تيم اجتمع مع نجليه في جلسة خاصة، وشارك جمهوره بصورة له معهما، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقد كشفت الصورة عن دخول ابنه الأكبر في مرحلة الشباب.


جمهور الفنان السوري عبروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وأثنوا على حرص تيم على توطيد العلاقة بابنيه، ومشاركتهما أنشطتهما المختلفة.


وكان تيم حسن قد انفصل عن زوجته الفنانة السورية ديمة بياعة عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات، وقد اثمر زواجهما عن طفلين هما «فهد وورد»، وذلك بعد أن اتهمته بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش.


وتزوج تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في شهر مايو 2017، وهو الزوج الثاني في حياة الإعلامية المصرية بعد زوجها السابق طوني مخايل، الذي انفصلت عنه عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما «جودي، وريان».


من ناحية أخرى، يواصل تيم حسن تصوير مسلسله الجديد «الهيبة» في موسمه الثالث، وهو من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، سيرين عبدالنور، ومن المقرر عرضه الموسم الرمضاني المقبل.




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