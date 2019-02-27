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منافس جديد لهواتف سامسونغ يدعم "الجيل الخامس"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، أعلنت شركة "شاومي" الصينية Xiaomi عن طرح أول هاتفين ذكيين لها من الجيل الخامس Mi MIX 3 5G وMi 9.



ويشتمل الجهاز Mi MIX 3 5G المتوقع أن يصبح متاحاً خلال شهر مايو المقبل على تقنية الاتصالات اللاسلكية بشبكات الجيل الخامس، مع منصة المعالجة Snapdragon 855 المتقدمة للاتصالات الجوالة ومودم Snapdragon X50، وكلاهما من "كوالكوم" Qualcomm.


أما الهاتف Mi 9 يعد أحدث هواتف "شاومي" المميزة، ويتسم بكاميرا ثلاثية مدعومة بسمات الذكاء الاصطناعي وإمكانية شحن لاسلكي بارزة في فئته بقدرة 20 واطاً وأداء "متقدم" بفضل المعالج Snapdragon 855 من "كوالكوم". وسيكون الهاتف Mi 9 متاحاً أول الأمر في أوروبا الغربية بسعر يبدأ من 449 يورو.



وقد أصبحت "شاومي" اليوم، بالإعلان الرسمي عن طرح هذا الهاتف الذكي، واحدة من أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي بدأت تنتج هاتفاً متوافقاً مع شبكات الجيل الخامس، للاستخدام التجاري، وسبقتها بذلك سامسونغ في هاتف Galazy S10 5G.


وبهذه المناسبة، قال وانغ شيانغ، النائب الأول للرئيس لشركة "شاومي"، إن الشركة بذلت "جهوداً هائلة" لتطوير هاتف ذكي خاص بشبكات الجيل الخامس المقبلة، معتبراً أن الهاتف Mi MIX 3 5G "يمثّل بجلاء سعي "شاومي" إلى بناء منتجات مبتكرة تكون متاحة للجميع".


وأعرب المسؤول عن سروره بالعمل "مع شركائنا لجعل اتصالات الجيل الخامس حقيقة واقعة متاحة أمام أعداد أكبر من المستخدمين في جميع أنحاء العالم".




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