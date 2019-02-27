كلوب, يكشف, حقيقة, ما, حدث, مع, قائد, ليفربول,

في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة واتفورد يوم الأربعاء على ملعب الآنفيلد، رد المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب على التقارير التي تحدثت عن صدام في غرفة الملابس بينه وبين قائد الفريق جوردان هندرسون.

وفي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المرحلة السابقة من الدوري الإنجليزي، أخرج كلوب قائد الفريق هندرسون ودفع بالسويسري شيردان شاكيري، دون أن تتم المصافحة بين كلوب وهندرسون عند الخروج.وقالت تقارير إعلامية بعد المباراة، إن كلوب انفجر في وجه هندرسون في غرفة الملابس بعد صافرة نهاية المباراة، وهو الأمر الذي وصفه المدرب الألماني بـ"الهراء".وقال كلوب :" كان بإمكاني أن أصرخ، إلا أن هندرسون لم يكن أصلا في غرفة الملابس، بل كان يجري فحص المنشطات بعد المباراة."وأوضح المدرب الألماني أن المصافحة لم تتم بينه وبين القائد، لأنه كان يعطي التعليمات لشاكيري عند استعداده للدخول، بينما كان هندرسون يرد تحية الجمهور لدى مغادرة الملعب.