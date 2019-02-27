كلوب, يكشف, حقيقة, ما, حدث, مع, قائد, ليفربول,

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اختار الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أفضل لاعب زامله في مسيرته،...
أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تركيز لاعبي فريقه الشديد، قبل...
تتجه الأنظار غدا الأربعاء عند الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على رأس قائمة...
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خطر الخروج المبكر من منافسات...
كشف محققون بريطانيون اليوم، أن الطائرة الصغيرة التي أدى تحطمها في بحر المانش...
أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم،...
بعد فشل ليفربول الإنجليزي في حصد النقاط الثلاث من مانشستر يونايتد في قمة مباريات...
أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بعد أن أصبح...
عاقب نادي تشلسي الإنجليزي، حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاغا بعد الحادثة التي...