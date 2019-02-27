غدا, الخميس.., مندلبليت, يعلن, عن, قراره, بشأن, قضايا, نتنياهو,

يعمل المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، على وضع اللمسات الأخير على قراره المتعلق بالشبهات الموجهة لرئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، بمخالفات فساد خطيرة، وسط توقعات بأن يعلن عن قراره يوم غد الخميس ، فور عودة الأخير من زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو قرر اختصار برنامج زيارته إلى روسيا، في ظل التقارير حول استعداد مندلبليت الإعلان عن قراراته الخميس، وقرر العودة مساء اليوم الأربعاء، رغم أنه كان قد أكد في شريط مصور نشره قبيل إقلاع طائرته إلى موسكو، مساء امس، أنه سيعود يوم الخميس، بعد الاجتماع بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء.