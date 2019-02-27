اعتقال, محافظ, القدس, عدنان, غيث, وحملة, اعتقالات, واسعة,

شنت قوات الشرطة ، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في العيساوية ومناطق اخرى من الضفة.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات كبيرة للشرطة اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس واعتقلت عددا من الشبان .واعتقلت قوات الشرطة محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، واقتادته لمركز شرطة المسكوبية.كما جرى اقتحام عدة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس.