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اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وحملة اعتقالات واسعة



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شنت قوات الشرطة ، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في العيساوية ومناطق اخرى من الضفة.



وذكرت مصادر محلية، ان قوات كبيرة للشرطة اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس واعتقلت عددا من الشبان .

واعتقلت قوات الشرطة محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، واقتادته لمركز شرطة المسكوبية.


كما جرى اقتحام عدة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس.







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