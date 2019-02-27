اعتقال, محافظ, القدس, عدنان, غيث, وحملة, اعتقالات, واسعة,

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تحقق الشرطة في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في سيارة مواطن من سخنين...
يعمل المستشار القضائي للحكومة ، أفيحاي مندلبليت، على وضع اللمسات الأخير على...
افادت دائرة الأرصاد الجوية بأن البلاد ستتأثر اليوم الأربعاء بمنخفض جوي عميق...
أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة أثر انقلاب سيارته في مدينة عكا...
أعربت مصادر في حزب الليكود عن استغرابها من رفض وزيرة العدل عن حزب اليمين الجديد...
صرح القاضي المتقاعد سليم جبران الذي كان نائب رئيسة المحكمة العليا ورئيسا للجنة...
تحت رعاية قسم الشبيبة، المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم عقدت نهاية الأسبوع...
يحافظ فريق مكابي بسمة طبعون على آماله بكسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة...
جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رفض بلاده الاستجابة للضغوط الأمريكية...
إفتتح المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم أمس (الإثنين) دورة جديدة وفريدة مميزة...