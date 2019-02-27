اصابة, خطيرة, بانقلاب, سيارة, في, عكا,

أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بجراح وصفت بالخطيرة أثر انقلاب سيارته في مدينة عكا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج , دوريات من شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .