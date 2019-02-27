اصابة, خطيرة, بانقلاب, سيارة, في, عكا,

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أعربت مصادر في حزب الليكود عن استغرابها من رفض وزيرة العدل عن حزب اليمين الجديد...
صرح القاضي المتقاعد سليم جبران الذي كان نائب رئيسة المحكمة العليا ورئيسا للجنة...
تحت رعاية قسم الشبيبة، المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم عقدت نهاية الأسبوع...
يحافظ فريق مكابي بسمة طبعون على آماله بكسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة...
جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رفض بلاده الاستجابة للضغوط الأمريكية...
إفتتح المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم أمس (الإثنين) دورة جديدة وفريدة مميزة...
آلاف الطلاب من مجدل شمس وحتّى ايلات زاروا المعرض الكبير للتّخصّصات التكنولوجيّة...
قيم في منطقة الجلبوع يوم الاثنين هذا الاسبوع اللقاء اليهودي العربي الخاص في حزب...
اجتاز منسوب مياه بحيرة طبريا الخط الأحمر الأسفل بحيث ارتفع منذ يوم امس بسنتمتر...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن حركة حماس كشفت عن...